Пелоси раскритиковала призыв Трампа снизить число тестов на COVID-19

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Спикер Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Нэнси Пелоси прокомментировала призыв президента страны Дональда Трампа снизить число проводимых тестов на коронавирус. Она раскритиковала слова главы государства.

По её словам, анализы, отслеживание распространения болезни, лечение и соблюдение социальной дистанции — единственные средства, которые могут остановить пандемию, передаёт ТАСС.

Но президент Трамп поручает администрации снизить число тестирований, которые спасают жизни, — подчеркнул он.

Ранее Трамп отказался закрывать границы в стране в случае второй волны коронавируса. Он выразил уверенность в способности страны сдерживать будущие вспышки инфекции, сравнив их с тлеющими углями.

Между тем главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что страна сможет вернуться к нормальной жизни только через год и американцам следует готовиться к нескольким волнам COVID-19. При том что распространение коронавируса удалось сократить в основных эпицентрах — Нью-Йорке, Чикаго, Детройте, Новом Орлеане, — число случаев сейчас растёт в других городах, рассказал доктор.

США являются лидером по числу заражённых коронавирусом в мире. Количество ежедневно выявляемых граждан с COVID-19 вернулось к апрельским показателям. Число заражённых превысило 2,22 миллиона человек, увеличившись на 29,9 тысячи за последние сутки, писал NEWS.ru.