Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп «использовал силу своих должностных полномочий для того, чтобы получить личную выгоду» и нарушил американскую конституцию.
Пелоси открыла дебаты об импичменте главы государства в палате представителей «со всей серьёзностью и грустью», по её собственному заявлению. Спикер обвинила Трампа в том, что он пытался добиться иностранного вмешательства в американские выборы и таким образом «сделал свой импичмент необходимым».
Он не оставил нам выбора, — резюмировала Пелоси.
Ранее NEWS.ru приводил мнение эксперта-политолога, который отметил, что демократическое большинство в палате представителей выступит за импичмент Дональда Трампа. Президент США, однако, «бросит в ход свою тяжёлую артиллерию» во время продолжения слушаний по этому вопросу в сенате, где большинство мест принадлежит республиканцам.
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