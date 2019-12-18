https://static.news.ru/photo/fc1bb34a-21be-11ea-b1f3-fa163e074e61_660.jpg Нэнси Пелоси Фото: Xinhua/Global Look Press

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп «использовал силу своих должностных полномочий для того, чтобы получить личную выгоду» и нарушил американскую конституцию.

Пелоси открыла дебаты об импичменте главы государства в палате представителей «со всей серьёзностью и грустью», по её собственному заявлению. Спикер обвинила Трампа в том, что он пытался добиться иностранного вмешательства в американские выборы и таким образом «сделал свой импичмент необходимым».

Он не оставил нам выбора, — резюмировала Пелоси.

Ранее NEWS.ru приводил мнение эксперта-политолога, который отметил, что демократическое большинство в палате представителей выступит за импичмент Дональда Трампа. Президент США, однако, «бросит в ход свою тяжёлую артиллерию» во время продолжения слушаний по этому вопросу в сенате, где большинство мест принадлежит республиканцам.