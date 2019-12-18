https://static.news.ru/photo/29a2ac50-219d-11ea-8e2d-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Палата представителей одобрила проведение дебатов по импичменту главы Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа. Они состоятся 18 декабря. Обсуждения продлятся не более шести часов. Республиканцы, скорее всего, не смогут отстоять своего президента из-за демократического большинства, считает профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин.

По его словам, «шоу» вокруг возможного отстранения Трампа от власти продолжится в сенате.

В сенате получим второй тур шоу, потому что Трамп бросит свою тяжёлую артиллерию, в частности документы, которые собрал (адвокат президента Руди) Джулиани для того, чтобы выдвинуть встречные обвинения против демократов. Вся битва теперь развернётся в сенате, — рассказал эксперт в эфире радиостанции Sputnik.

Для процедуры импичмента необходимо согласие двух третей сенаторов, но республиканцы имеют большинство. И политики не собираются выступить против президента, заявил Кубышкин.

Ранее NEWS.ru писал, что Дональд Трамп обвинил Демократическую партию США в изменениях правил импичмента по ходу расследования. При этом президент США не уточнил, о каких именно правилах идёт речь.

Демократы инициировали процедуру импичмента этой осенью после сообщения информатора о попытке Трампа убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих возможных конкурентов на выборах Джо Байдена — Хантера.

В Белом доме заявили, что опубликованный доклад демократов по итогам расследования по делу об импичменте Трампа не содержит доказательств его вины.