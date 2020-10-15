«Парня с реактивным ранцем» вновь заметили в небе над Лос-Анджелесом

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Неизвестный мужчина, парящий на огромной высоте, вновь замечен в небе у американского аэропорта. На этот раз он поднялся на 1,8 тысячи метров над землёй.

О встрече с неизвестным, которого в западных СМИ называют «парень с реактивным ранцем», сообщил экипаж China Airlines, передаёт CNN.

Бригада China Airlines сообщила, что видела кого-то в реактивном ранце на высоте примерно 6000 футов (1828 метров. — NEWS.ru), примерно в семи милях к северо-западу от международного аэропорта Лос-Анджелеса, — цитирует канал сообщение Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

В FAA добавили, что местные правоохранительные органы уведомлены о происходящем и ведут расследование. Также «парнем с реактивным ранцем» занимается ФБР.

ФБР находится в контакте с FAA и расследует многочисленные сообщения об объекте, который, по словам свидетелей, является человеком в реактивном ранце... В том числе сегодняшнее сообщение China Airlines, — заявила пресс-секретарь полевого офиса ведомства в Лос-Анджелесе Лаура Эймиллер 15 октября.

Впервые неопознанного мужчину заметили в небе над Лос-Анджелесом в конце лета. Пилот American Airlines сообщил вечером 31 августа по радио на диспетчерскую вышку, что увидел «парня в реактивном ранце», когда он приближался к Лос-Анджелесу на высоте около 3000 футов (914,4 метра). Отмечается, что ещё один пилот подтвердил, что тоже видел этого человека. В тот момент, по словам лётчиков, видимость была хорошей и ещё не стемнело, писал NEWS.ru ранее.