Оверчук: делегация России не собирается налаживать контакты с США на АТЭС

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Делегация России до сих пор не планирует двусторонних контактов с США на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию. Он подчеркнул в беседе с РИА Новости, что планы относительно общения с США пока что не менялись.

Пока нет, — сказал он, отвечая на вопрос о возможных двусторонних контактах с американской делегацией.

Ранее Оверчук заявил, что АТЭС, конечно, пытаются политизировать, сигналы об этом доходят до российских участников мероприятия. Однако, по его словам, Москва надеется, что АТЭС останется сугубо экономическим форумом.

До этого администрация США передала приглашения на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) всем участникам, включая Россию. Мэтт Мюррей, старшее должностное лицо страны в организации, уточнил, что Вашингтон как принимающая сторона действовала в соответствии с духом и принципами АТЭС, а также по законам и нормам США с учетом санкций.

Саммит проходит в Сан-Франциско в период с 11 по 17 ноября. Помимо России участие в мероприятии принимают делегации из Австралии, Канады, Индонезии, Японии, Сингапура, Таиланда, Китая, Мексики и ряда других государств. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что правительство США выдало визы не всем членам российской делегации.