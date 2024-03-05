Отец сестер Хадид назвал Байдена нацистом и пообещал посадить его Отец сестер Хадид назвал Байдена нацистом за поддержку Израиля

Фото: face to face/Global Look Press

Мохаммед Хадид

Американский магнат недвижимости Мохаммед Хадид, который является отцом мировых супермоделей Джиджи и Беллы Хадид, назвал президента США Джо Байдена нацистом. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) бизнесмен сообщил, что американский лидер предстанет перед судом с другими «сионистскими преступниками», которые поддерживают Израиль в конфликте с Палестиной.

Это война Байдена против палестинского народа. Он предстанет перед судом вместе с остальными сионистскими преступниками. Мы будем преследовать их, как они преследовали нацистов, — написал Хадид.

Хадид, который является американцем палестинского происхождения, считает, что Израиль совершает геноцид в секторе Газа. После массированной атаки ХАМАС 7 октября бизнесмен опубликовал в социальных сетях инфографику, в которой сравнил Израиль с нацистской Германией. По его мнению, Тель-Авив изгнал миллионы людей из своих домов.

Ранее сообщалось, что Джиджи Хадид и члены ее семьи получили угрозы расправой после поддержки палестинского народа в конфликте с Израилем. Модель и ее близкие были вынуждены сменить номера телефонов из-за непрекращающихся сообщений и звонков. Хадид также подверглась критике со стороны израильского правительства.