Джиджи Хадид грозят расправой после заявления о поддержке Палестины Daily Mail: Джиджи Хадид сменила телефон после угроз из-за поддержки Палестины

Фото: Rocco Spaziani/Spaziani/Global Look Press

Джиджи Хадид

28-летняя супермодель палестинского происхождения Джиджи Хадид и члены ее семьи получили угрозы расправой после заявления о поддержке палестинского народа в войне с Израилем, пишет Daily Mail. Хадид и ее родственники были вынуждены сменить номера телефонов из-за непрекращающихся звонков и сообщений, отмечает издание. Модель также подверглась критике со стороны правительства Израиля.

Источники сообщили, что семья получала ужасные угрозы по электронной почте, в социальных сетях и на свои телефоны после того, как их номера просочились в интернет. Отец модели собирается обратиться в ФБР из-за потока угроз расправой. Помимо Джиджи у ее родителей, Иоланды и Мохаммеда, есть 27-летняя дочь Белла и 24-летний сын Анвар. У Мохаммеда также есть старшие дочери Мариэль и Алана от его бывшей жены Мэри Батлер, — сообщает издание.

Ранее Хадид сделала заявление, осуждающее нападения ХАМАС на Израиль и Газу. Она сообщила, что испытывает «глубокое сочувствие и скорбь по поводу палестинской борьбы и жизни в условиях оккупации», однако не согласна с «неоправданной трагедией», заявив, что ее мысли с теми, кто пострадал. Хадид отметила, что ни один израильтянин и палестинец не заслуживает страданий, а также заявила, что быть пропалестинцем — не значит быть антисемитом.

Ранее сестра Джиджи модель Белла Хадид сообщила поклонникам, что прошла 100-дневный курс лечения от болезни Лайма, из-за чего на время оставила работу на подиуме. По ее словам, обычный укус клеща 15 лет назад превратил ее жизнь в мучение. В соцсетях модель поделилась снимками из клиники и призналась, что прошла курс интенсивной терапии и теперь полностью здорова. Она поблагодарила врачей и друзей, которые ее поддерживали, и пообещала «посвятить свою дальнейшую жизнь распространению любви», а также «всегда быть самой собой». Белла отметила, что не жалуется на судьбу и считает свою болезнь «жизненным уроком».