В США житель Флориды оставил шестилетнюю дочь своей девушки в раскаленной от жары машине, из-за чего та скончалась, сообщает People. Сейчас мужчине предъявлено обвинение о непредумышленном убийстве.
Трагедия произошла 20 мая. Температура в машине достигла примерно 115 градусов. Девочку доставили в больницу, когда она еще была жива, но в ту же ночь она скончалась в отделении интенсивной терапии. При этом отчим утверждал, что девочка перегрелась во время игры в парке.
Ранее сообщалось, что семью из пяти человек в американском штате Северная Каролина пытали раскаленными столовыми приборами во время ограбления. Пятеро мужчин в масках в ночь на 15 июня подошли к семье в гараже, затащили их в дом, связали изолентой, положили нож и вилку на плиту, нагрели их и приступили к пыткам.
Затем подозреваемые украли несколько личных вещей, обыскали дом и скрылись на двух угнанных автомобилях. Родственники пострадавших открыли сбор средств для пострадавшей семьи. Из установленной цели в $15 млн собрано уже $13 млн. Эти средства будут использованы для покрытия расходов на здравоохранение и замены украденных вещей.