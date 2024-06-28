Отчим убил падчерицу, заперев ее в раскаленной от жары машине В США девочка умерла после нескольких часов в раскаленной от жары машине отчима

Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

В США житель Флориды оставил шестилетнюю дочь своей девушки в раскаленной от жары машине, из-за чего та скончалась, сообщает People. Сейчас мужчине предъявлено обвинение о непредумышленном убийстве.

Трагедия произошла 20 мая. Температура в машине достигла примерно 115 градусов. Девочку доставили в больницу, когда она еще была жива, но в ту же ночь она скончалась в отделении интенсивной терапии. При этом отчим утверждал, что девочка перегрелась во время игры в парке.

Ранее сообщалось, что семью из пяти человек в американском штате Северная Каролина пытали раскаленными столовыми приборами во время ограбления. Пятеро мужчин в масках в ночь на 15 июня подошли к семье в гараже, затащили их в дом, связали изолентой, положили нож и вилку на плиту, нагрели их и приступили к пыткам.

Затем подозреваемые украли несколько личных вещей, обыскали дом и скрылись на двух угнанных автомобилях. Родственники пострадавших открыли сбор средств для пострадавшей семьи. Из установленной цели в $15 млн собрано уже $13 млн. Эти средства будут использованы для покрытия расходов на здравоохранение и замены украденных вещей.