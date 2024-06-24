Грабители пытали семью раскаленной вилкой В США грабители пытали связанную семью раскаленными столовыми приборами

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Семью из пяти человек в американском штате Северная Каролина пытали раскаленными столовыми приборами во время ограбления, передает издание People со ссылкой на полицию. Пятеро мужчин в масках в ночь на 15 июня подошли к семье в гараже, затащили их в дом, связали изолентой, положили нож и вилку на плиту, нагрели их и приступили к пыткам.

Они пытались заставить их сказать, где находятся деньги и оружие, — рассказал журналистам шериф полиции Уэйн Коутс.

Затем подозреваемые украли несколько личных вещей, обыскали дом и скрылись на двух угнанных автомобилях. Родственники пострадавших открыли сбор средств для пострадавшей семьи. Из установленной цели в $15 млн собрано уже $13 млн. Эти средства будут использованы для покрытия расходов на здравоохранение и замены украденных вещей.

Ранее сообщалось, что агента Секретной службы США ограбили, когда президент страны Джо Байден посещал Лос-Анджелес. Он подвергся вооруженному ограблению вечером в субботу, 15 июня. Сообщение о преступлении поступило в 21:30. В местной полиции отметили, что у агента похитили сумку. По данным полиции, потерпевший не пострадал. Он также произвел выстрел из пистолета. В Секретной службе США заявили, что им неизвестно, был ли кто-нибудь застрелен.