Осуждённого на тысячу лет педофила выпустили из тюрьмы в США

https://static.news.ru/photo/97878a48-a06d-11ea-9acf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Апелляционный суд принял решение освободить из тюрьмы педофила Питера Мэллори, которого приговорили к тысяче лет заключения. Мужчину обвинили в хранении порно с участием детей, вторжении в частную жизнь и фальсификации доказательств.

Приговор был оглашён в 2012 году. Тогда судья заявляла, что мужчина, вероятно, «самый активный коллекционер детской порнографии во всём мире», передаёт New York Post.

До своего ареста Мэллори служил окружным комиссаром и владел независимой телевизионной станцией, расположенной на территории кампуса Западного технического колледжа Джорджии.

Полиция заинтересовалась им, когда обнаружила загрузку детской порнографии на территории кампуса. Однако сначала силовики считали, что это дело рук одного из студентов. Во время обыска на станции они нашли больше 26 тысяч файлов незаконного видео на компьютере Мэллори.

Свидетельства продемонстрировали, что Мэллори сознательно и преднамеренно разыскивал, собирал, загружал и сохранял эти изображения и видеозаписи детей, изнасилованных, подвергшихся пыткам и сексуальной эксплуатации, — говорил окружной прокурор Херб Крэнфорд.

Как писал NEWS.ru, бывшего руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова подозревают в связи с девочкой-подростком. Её адвокат Шота Горгадзе заявил, что экс-чиновник был другом семьи, а получать «непристойные сообщения» от подозреваемого школьница начала ещё в возрасте 13 лет. Когда ей исполнилось 15, Натаров пригласил подростка в кино. Девочка согласилась, но потом оказалось, что Натаров арендовал приватный зал.

Когда о возможной связи Натарова с несовершеннолетней узнали журналисты, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак потребовал уволить чиновника с должности помощника главы Россельхознадзора. Его требование было исполнено, при этом защита Натарова заявляет о его добровольном решении покинуть пост и не портить репутацию ведомства. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. В настоящее время он находится под домашним арестом.