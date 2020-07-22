Основной целью гиперзвукового оружия США станет АТР

https://static.news.ru/photo/291ad944-cb73-11ea-bdb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Muzi/Global Look Press

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил о намерении американской стороны направить свои системы гиперзвуковых вооружений на Азиатско-Тихоокеанский регион.

США, насколько я понимаю, занимаются разработкой не ядерных вооружений такого типа, а гиперзвуковых систем в обычном оснащении. Эти вооружения, считаю, станут для нас важными уравнителями, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, — цитирует его ТАСС.

Также дипломат признал, что США отстали от Китая в плане проведения испытаний вооружения. По словам Биллингсли, Россия уже развернула два вида таких систем.

NEWS.ru ранее писал, что спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ранее назвал дату нового раунда российско-американских консультаций. По его словам, они состоятся на следующей неделе.