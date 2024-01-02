«Они готовятся»: в США предупредили Зеленского о скорой замене Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: США готовятся сменить Зеленского на Залужного

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

США начали посылать сигналы президенту Украины Владимиру Зеленскому, в которых говорится, что ему больше не доверяют, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works. По его словам, Вашингтон готовится к тому, чтобы сместить политика. Причиной будут названы провалы на фронте, при этом Зеленского заменят главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, считает эксперт.

Вашингтон посылает сигналы о том, что они больше не доверяют Зеленскому. Они планируют возложить на него всю ответственность. <...> Они готовятся отдать приказ украинским военным и сказать: «Вперед, избавьтесь от Зеленского» <...> Вашингтон, вероятно, откажется от него и встанет на сторону Залужного, — заявил Джонсон.

Экс-сотрудник ЦРУ отметил, что на данный момент неясно, как именно Зеленского уберут с поста. По его словам, речь может идти о физическом устранении или изгнании. Джонсон добавил, что с каждым днем ситуация для президента становится все более отчаянной.

Ранее Залужного обвинили в растрате огромных средств. Депутаты Рады Мария Безуглая заявила, что ручка военного стоит 24 тысячи гривен. Эту же сумму раненые военнослужащие получают за 36 месяцев.