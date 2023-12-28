«36 месяцев выплат»: в Киеве заметили необычную деталь на фото Залужного Депутат Рады Безуглая обратила внимание на дорогую ручку на фото с Залужным

Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Верховной рады от «Слуги народа» Марьяна Безуглая обратила внимание на фотографию главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена). В частности, парламентария удивила пишущая ручка, лежащая на столе. Массивный аксессуар черного цвета с серебристыми вставками, по мнению политика, выглядит очень дорогим.

Цена его ручки Montblanc — не менее 36 месяцев выплат раненому, выведенному за штат, — возмутилась Безуглая на своей странице.

В доказательство своих слов Безуглая опубликовала скриншот из интернет-магазина с похожей ручкой. Там она стоит 24 тысячи гривен (чуть менее 60 тысяч рублей).

Ранее главнокомандующий заявил, что украинские войска покинули Марьинку. Этого города больше нет, добавил главком. По его словам, Украине не стоит зацикливаться и делать «какое-то шоу или скорбь» вокруг конкретного населенного пункта, поскольку боевые действия подчиняются своим законам, которые не зависят от того, «понравится ли это депутатам или журналистам».

До этого Залужный также рассказал, когда украинские войска могут оставить Авдеевку. По его мнению, это случится примерно через два-три месяца. Главком заверил, что украинцы будут удерживать город, пока не иссякнут силы, но если их окажется недостаточно, то «сохранят людей».