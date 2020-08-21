Около половины американцев сомневаются в честности грядущих выборов

Эксперты в США провели социологический опрос. Он показал, что около половины граждан страны сомневаются в честности грядущих выборов президента.
По результатам опроса, 46% респондентов совсем не уверены в прозрачности выборов. Ещё 36% американцев считают, что проголосовать смогут не все граждане страны. Подобные опасения есть как у республиканцев, так и у демократов. По мнению исследователей, политические условия в стране создают неопределённость между множеством различных групп,
В данном исследовании приняли участие 6585 граждан страны. Оно проводилось с 23 по 29 июля.
Ранее NEWS.ru информировал о том, что бывший вице-президент США Джо Байден официально согласился быть кандидатом на пост главы страны от Демократической партии. Он отметил, что горд быть демократом. Также, по словам Байдена, для него принятие номинации в руководители государства — это большая честь.
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