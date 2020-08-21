Около половины американцев сомневаются в честности грядущих выборов

https://static.news.ru/photo/d31cb518-e3c2-11ea-8ee2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aftonbladet/Tt/Global Look Press

Эксперты в США провели социологический опрос. Он показал, что около половины граждан страны сомневаются в честности грядущих выборов президента.

По результатам опроса, 46% респондентов совсем не уверены в прозрачности выборов. Ещё 36% американцев считают, что проголосовать смогут не все граждане страны. Подобные опасения есть как у республиканцев, так и у демократов. По мнению исследователей, политические условия в стране создают неопределённость между множеством различных групп, сообщает ТАСС.

В данном исследовании приняли участие 6585 граждан страны. Оно проводилось с 23 по 29 июля.

Ранее NEWS.ru информировал о том, что бывший вице-президент США Джо Байден официально согласился быть кандидатом на пост главы страны от Демократической партии. Он отметил, что горд быть демократом. Также, по словам Байдена, для него принятие номинации в руководители государства — это большая честь.