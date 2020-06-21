Около 60% американцев недовольны действиями Трампа по борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/4485846e-b3da-11ea-a11e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Большинство американцев недовольны реагированием президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на ситуацию с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные опроса телеканала ABC News совместно с международной исследовательской компанией Ipsos.

Исследование показало, что 58% американцев не одобряют действий Трампа, довольны реагированием на ситуацию с коронавирусной инфекцией лишь около 41% опрошенных, передаёт РИА Новости.

Издание уточняет, что эти показатели незначительно улучшились по сравнению с опросами, которые были проведены в конце мая и начале июня. Тогда несогласие с действиями американского лидера на фоне пандемии выразили около 60% граждан, а 39%, напротив, высказывались одобрительно.

Опрос проводился 17–18 июня. В нём приняли участие 727 человек.

Ранее президент США Дональд Трамп отказался закрывать границы в стране в случае второй волны коронавируса. Он выразил уверенность в способности страны сдерживать будущие вспышки инфекции, сравнив их с тлеющими углями.

Между тем главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что страна сможет вернуться к нормальной жизни только через год и американцам следует готовиться к нескольким волнам COVID-19. При том что распространение коронавируса удалось сократить в основных эпицентрах — Нью-Йорке, Чикаго, Детройте, Новом Орлеане, — число случаев сейчас растёт в других городах, рассказал доктор.

США являются лидером по числу заражённых коронавирусом в мире. Количество ежедневно выявляемых граждан с COVID-19 вернулось к апрельским показателям. Число заражённых превысило 2,22 миллиона человек, увеличившись на 29,9 тысячи за последние сутки, писал NEWS.ru.