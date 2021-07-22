«Охотник за бен Ладеном» займётся расследованием «гаванского синдрома»

Расследованием случаев недомоганий, выявленных у некоторых американских госслужащих в ряде стран в последние годы займётся ветеран спецслужб США, ранее занимавшийся поиском лидера лидера террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена. Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

По данным источников издания, директор ЦРУ Уильям Берн, видящий расследование «гаванского синдрома» одной из приоритетных задач, выбрал для руководства следственными работами по этому направлению одного из опытных сотрудников контртеррористического отдела управления. Ранее этот специалист, чьё имя не нзывается, около 10 лет занимался аналитикой и поиском сети террористической организации «Аль-Каида» и её лидера Усамы бен Ладена.

Ранее издание The New Yorker сообщало , что в 2021 году не менее чем у 20 американских госслужащих, проживающих в австрийской столице, наблюдались «необъяснимые проблемы со здоровьем», сходные с проявлениями, отмеченными в прошлом у дипломатов США на Кубе и получившие название «гаванский синдром».

По мнению источников издания, проблемы со здоровьем у разведчиков и дипломатов могли быть вызваны в результате применения «направленной энергии».

Как заявляла предыдущая администрация США, в период с ноября 2016 года на кубе пострадали более 40 американских дипломатов. В этой связи в сентябре 2017 года на родину были отозваны 60% посольства США в Гаване.

Куба неоднократно отвергала причастность к инцидентам с американскими дипломатами. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли принять за «акустические атаки» стрекот сверчков или цикад.

Также весной 2018 года в США появилась информация, что сотрудник консульства в Гуанчжоу мог подвергнуться аналогичной «акустической атаке».

Кроме того, издание Politico сообщало, что США ведут расследование не менее трёх случаев атак «направленной энергии» на госслужащих непосредственно на территории Соединённых Штатов.