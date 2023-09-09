Один из 50 штатов захотел отделиться от США Guardian: лесные пожары подтолкнули жителей Гавайев отделиться от США

Фото: Gao Shan/XinHua/Global Look Press

Гавайи, США

Августовские лесные пожары усугубили положение на Гавайях, чем усилили желание местных жителей получить независимость от США, сообщает Guardian. По данным британского издания, пожары сильнее всего ударили по коренному населению.

Борьба коренных гавайцев за суверенитет приобрела новую остроту после августовских лесных пожаров, которые испепелили западный Мауи. Активисты коренных народов говорят, что восстановление Гавайев как самодостаточного островного государства — единственный способ сохранить их для своих детей и внуков, — подчеркивается в публикации.

Издание отмечает, что в пожарах сгорело множество жилых домов. Теперь из-за этого более десяти тысяч гавайцев вынуждены переселяться, при том что средняя стоимость жилья на Гавайях превышает $1 млн.

Член окружного совета Западного Мауи Тамара Палтин рассказала изданию, что гавайские законодатели почти не имеют возможности смягчить для населения последствия жилищного кризиса.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден посетил пострадавшие от пожаров Гавайи. Жители островов подготовились к приезду главы государства — они нарисовали оскорбительные плакаты и вышли на протест. Ущерб от пожаров на Гавайях, начавшихся 8 августа, оценивается в $5,52 млрд долларов. Жертвами стихии стали 89 человек, более 14 тысяч лишились своих домов. По данным местных властей, повреждено свыше двух тысяч строений.