Жители пострадавших от пожаров Гавайев встретили Байдена оскорблениями

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден посетил пострадавшие от пожаров Гавайи, сообщило издание Newsweek. Жители островов подготовились к приезду главы государства — они нарисовали оскорбительные плакаты и вышли на протест.

Американский лидер посетил город Лахайну на острове Мауи. Населенный пункт был практически полностью уничтожен лесными пожарами. Прибывшего президента встречали плакатами в поддержку экс-главы государства Дональда Трампа и транспарантами с надписями «Слишком поздно». Многие из граждан уверены, что президент должен был приехать на остров гораздо раньше.

Ранее конгрессмен от Республиканской партии Лорен Боберт заявила, что за время одних из самых смертоносных в истории США пожаров Байден успел отдохнуть на пляже, снять дом на озере и запросить $24 млрд для Украины.

Ущерб от пожаров на Гавайях, начавшихся 8 августа, оценивается в $5,52 млрд долларов. Жертвами стихии стали 89 человек, более 14 тысяч лишились своих домов. По данным местных властей, повреждено свыше двух тысяч строений, большая часть из которых — домохозяйства. Количество погибших в результате происшествия превысило исторический максимум.