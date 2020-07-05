Обвиняемый в убийстве Джорджа Флойда полицейский вышел из тюрьмы под залог

https://static.news.ru/photo/fd6c460c-bede-11ea-be64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wolfgang Kumm/Global Look Press

Одного из полицейских в США, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания, освободили из тюрьмы в округе Хеннепин (штат Миннесота) под залог. Уволенного из правоохранительных органов Ту Тао выпустили 4 июля 2020 года.

Суд установил сумму в $750 тысяч для того, чтобы экс-силовик не находился под стражей до процесса, передаёт РИА Новости. Ещё два фигуранта громкого дела также вышли из-под стражи под аналогичный залог в конце июня. Главный подозреваемый — Дерек Шовен — до сих пор в тюрьме. Он сможет освободиться, если внесёт $1,25 млн.

Протесты прокатились по США и ряду других стран после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при жёстком полицейском задержании. Один из служителей закона поставил мужчине колено на шею, после чего Флойд потерял сознание, а позже скончался в больнице.

У погибшего были неоднократные проблемы с законом, он был несколько раз осуждён. Демонстранты требуют остановить полицейский произвол и выступают против расизма. Во многих городах США пострадали памятники, которые были осквернены либо демонтированы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врачи не смогли спасти женщину, которая пострадала после того, как её сбил автомобиль во время акции протеста в американском городе Сиэтл (штат Вашингтон). По словам врачей, погибшая — 24-летняя местная жительница по имени Саммер Тейлор. Также травмы получила 32-летняя Диаз Лав из Портленда. Её состояние оценивается как тяжёлое, сейчас она находится в отделении интенсивной терапии.