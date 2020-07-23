Обвинённый в расизме Трамп рассказал, что он сделал для чернокожих в США

https://static.news.ru/photo/9bf30f20-ccfb-11ea-883f-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Sarah Silbiger/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что для чернокожего населения Америки он сделал намного больше, чем какой-либо другой лидер страны. Исключением, по словам хозяина Белого дома, может быть только 16-й президент Авраам Линкольн. Об этом сообщается на сайте президентской администрации.

Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции, которая состоялась в среду, 22 июля.

Для чернокожих американцев я сделал больше, чем кто-либо другой, возможно, за исключением Авраама Линкольна; никто даже близко не был, — сказал Трамп.

Таким образом американский лидер прокомментировал заявление наиболее вероятного кандидата от демократов Джо Байдена, который в недавнем интервью назвал Трампа «первым расистом, который избрался в президенты». Политик считает, что президент США «сеет расизм», а его отношение к гражданам зависит от цвета их кожи.

Что касается Авраама Линкольна, с которым сравнил себя Трамп, то при нём победу в Гражданской войне одержали северяне. После этого была ратифицирована 13-я поправка к Конституции США в 1865 году, которая запрещала рабство и подневольный труд.

Как писал NEWS.ru, ранее Трамп допустил закрытие дипмиссий Китая вслед за консульством в Хьюстоне.