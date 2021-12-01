Байден не смог произнести название штамма «омикрон»

Выступая на пресс-конференции и говоря о мерах по борьбе с новым штаммом СОVID-19, президент США Джо Байден несколько раз допустил оговорку, называя штамм «омникрон» вместо «омикрон». Он предложил ограничить передвижения и призвал нацию не поддаваться панике, передаёт The New York Times.

Он называется «омникрон», — сказал глава Белого дома.

Президент заверил американцев в грядущей победе над вирусом. Он заявил, что не видит необходимости введения дополнительных мер в связи с появившейся модификацией вируса, информирует издание.

Ранее сообщалось об оговорке президента США во время приветственной речи перед американскими военными на базе Милденхол, когда он затронул тему сотрудничества армий Штатов и Великобритании. Вместо RAF (Королевские ВВС) он употребил аббревиатуру FRA (Вспомогательные ВВС), что вызвало немедленную реакцию британских СМИ, посчитавших оговорку оскорбительной.