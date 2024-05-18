NYT: Пентагон намерен развернуть средства нападения на спутники

США намерены развернуть на Земле и в космосе новое поколение средств защиты спутниковой группировки и нападения на вражеские орбитальные аппараты, пишет New York Times со ссылкой на сотрудников Пентагона. По информации газеты, США давно располагают наземными системами подавления связи противника и его спутников, однако в настоящий момент предпринимаются меры к их модернизации.

Руководители Пентагона отказываются обсуждать какую-либо конкретику и лишь говорят о намерении «к 2026 году иметь существенный орбитальный потенциал, который позволит нам конкурировать в операциях полного спектра», — говорится в сообщении.

Как уточняет NYT, на данный момент в планах стоит задача по созданию системы, которая бы мешала спутниковой связи на орбите. За основу этой задачи взяты наработки в ВМС и ВВС.

Газета также напоминает о секретной программе США под названием X-37B. Она предусматривает создание военных спутников и космических беспилотников, которые могут свободно маневрировать на орбите, дозаправляться в космосе, а также взаимодействовать с другими аппаратами.

Ранее председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США Майк Тернер заявил, что Вашингтон приступил к подготовке ответного плана на приписываемую России разработку противоспутникового оружия в космосе. При этом политик не подтвердил и не опроверг информацию, распространяемую в СМИ, о том, что новая угроза связана с ядерным оружием.