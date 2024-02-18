Конгрессмен заявил о планах США противостоять «российской угрозе» в космосе Конгрессмен Тернер: США готовят ответный план на «угрозу от России» в космосе

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Вашингтон приступил к подготовке ответного плана на приписываемую России разработку противоспутникового оружия в космосе, заявил председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США Майк Тернер. По его словам, которые приводит NBC News, это является серьезной угрозой национальной безопасности США. При этом политик не подтвердил и не опроверг информацию, распространяемую в СМИ, о том, что новая угроза связана с ядерным оружием.

Мы встретились с [помощником президента США по нацбезопасности] Джейком Салливаном, и он начал разрабатывать план, который, надеюсь, станет ответом на это, — заявил он.

15 февраля стало известно, что американских конгрессменов на секретном брифинге предупредили о планах России использовать ядерное оружие в космосе. Разведка заподозрила Москву в желании применить вооружение против спутников.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления США об угрозе размещения ядерного оружия России в космосе, заявил, что это очередная уловка Вашингтона. Таким способом, добавил он, власти США пытаются вынудить конгресс голосовать за законопроект о помощи Украине.