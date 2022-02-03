Нуланд: США настроены на серьёзные переговоры с Россией

США настроены на проведение серьёзных переговоров с Россией, посвящённых сокращению стратегических рисков и контролю над вооружениями. Об этом в интервью ТАСС заявила заместитель американского госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд. По её словам, Вашингтон считает такой диалог с Москвой ключевым, если стороны хотят вернуться к стабильности и предсказуемости в отношениях.

Если мы хотим вернуться к стабильным и предсказуемым отношениям, то первый шаг — это представить президенту Путину и Кремлю все данные области нашего ответа [на предложения России по безопасности], по которым мы готовы вести переговоры, — сказала Нуланд.

Она добавила, что Штаты готовы вести серьёзные переговоры по сокращению рисков и контролю на вооружениями, «в том числе по обеспокоенностям, которые связаны с позициями США по Украине и позициями России по Украине».

Нуланд также заявила, что США верят в неделимость безопасности и хотят обсуждать с Россией трактовку данного принципа обеими сторонами

В начале января Россия проводила переговоры по гарантиям безопасности с США, НАТО и Евросоюзом. Поводом для переговоров послужил проект договора о гарантиях безопасности, который МИД России опубликовал 17 декабря 2021 года: Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, других стран бывшего СССР, а также военное сотрудничество с этими странами..