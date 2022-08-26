Newsweek: гражданин США погиб в ходе боевых действий на Украине Newsweek: гражданин США погиб в боевых действиях на Украине

Фото: White House/Global Look Press

Гражданин США погиб в ходе боевых действий на Украине. В Госдепе не стали называть его имя и рассказывать об обстоятельствах гибели, сообщает Newsweek.

Издание отмечает, что сохранить инкогнито погибшего в Госдепе решили, исходя «из уважения к частной жизни».

По данным Newsweek, за время спецоперации на Украине погибло «около полудюжины» граждан США, с оружием в руках выступавших на стороне Киева. При этом в Вашингтоне много раз призывали соотечественников срочно покинуть территорию Украины.

Ранее стало известно, что иностранные наемники разочаровались в украинских командирах из-за их злоупотребления властью и непрофессионализма. По словам иностранцев, командиры ВСУ отправляли их на верную смерть. Наемники указали и на тот факт, что украинские командиры обогащаются за счет торговли оружием и обычных грабежей.