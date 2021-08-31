«Невероятный успех»: Байден похвалил себя за вывод войск из Афганистана

Американский президент Джо Байден обратился к гражданам США после завершения военной операции в Афганистане. 46-й президент назвал миссию «невероятно успешной», но отметил, что это не конец. Прямую трансляцию выступления ведёт Белый дом на своей странице в YouTube.

Только у США были возможности сделать это. Невероятный успех этой миссии потребовал невероятных навыков, смелости и самоотверженности американских войск и дипломатов, а также профессионализма разведслужб, — рассказал Байден.

Он добавил, что страна была готова к коллапсу афганского правительства, несмотря на то что администрация рассчитывала на поддержку 300 тысяч правительственных военных Афганистана. Байден также обратился к террористам из «ИГ — Вилаят Хорасан» (организация запрещена в РФ), которых США обвиняют в недавней кровавой атаке на кабульский аэропорт, и сказал, что США «с ними ещё не закончили».

Американский президент заявил, что завершённая операция в Афганистане «завершает эру попыток переустроить другие страны». После этого он рассказал, что страна должна сосредоточиться на новых вызовах, в том числе связанных с Россией и Китаем.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что президент США Джо Байден в предстоящем выступлении по Афганистану должен извиниться перед согражданами за произошедшее.