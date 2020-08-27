Недельный объём заявок на пособие по безработице в США упал до 1,006 млн

https://static.news.ru/photo/0fd9101c-e870-11ea-b271-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/AFLO/Global Look Press

Число первичных заявок на пособие по безработице в Соединённых Штатах Америки за неделю, завершившуюся 22 августа 2020 года, уменьшилось с пересмотренного показателя предыдущих 7 дней на 98 тысяч — до 1,006 млн, передаёт Министерство труда страны 27 августа 2020 года.



Эксперты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали падение до 1 млн заявлений. При этом первоначальные цифры предыдущей недели пересмотрели до 1,104 млн с 1,106 млн, пишет агентство ПРАЙМ.

Пиковые значения пришлись на конец марта, когда показатели достигали 6,9 млн заявок. Аналитики считали, что уже к июлю статистические данные опустятся ниже 1 млн, но в начале июля ситуация ухудшилась, и только в конце июля обстановка с безработицей начала улучшаться. При этом до пандемии число заявок еженедельно в среднем достигало нескольких сот тысяч.

Число вторичных заявлений поступает с отставанием на неделю от первичных, их число снизилось до 14,535 млн. Показатели предыдущих 7 дней также пересмотрели в сторону понижения до 14,785 млн. Кроме того, аналитики улучшили прогноз по ВВП США за второй квартал: падение составит 31,7% — вместо предварительных 32,9% в годовом выражении, передаёт «Финмаркет». Число граждан США, подающих заявления на пособия по безработице, постепенно падает в течение лета, но показатели до сих пор остаётся чрезвычайно высоким по историческим меркам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минэкономразвития отмечает значительное улучшение оценок ситуации в текущем году, а экономика России вошла в стадию восстановления. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников. Во время своего выступления на форуме «iВолга» он рассказал о состоянии нового прогноза развития страны.

По нынешнему прогнозу Минэкономразвития ВВП должен снизиться в 2020 году на 4,8%, но до этого министр уже говорил, что в августе макроэкономический прогноз будет уточнён. По предварительной оценке Росстата, ВВП страны снизился на 3,6%.