NBC: США могут замедлить поставки оружия Израилю

Фото: Spc. Ashley Xie/Keystone Press Agency/Global Look Press

Администрация президента США Джо Байдена может замедлить или приостановить поставки оружия Израилю, чтобы убедить Иерусалим сократить масштабы операции в секторе Газа, передает телеканал NBC News со ссылкой на неназванного американского чиновника. Это решение пока расценивается как альтернативное.

По данным канала, Вашингтон намерен добиться открытия гуманитарных коридоров и предоставления больших объемов помощи гражданскому населению анклава. По данным источников, могут сократиться поставки авиабомб с комплектом высокоточного наведения JDAM и 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

Источники сообщили, что высокопоставленные чиновники администрации Байдена по-прежнему разочарованы тем, что Израиль часто игнорирует их призывы проявлять больше усилий по минимизации ущерба палестинскому гражданскому населению. В качестве последнего примера приводится ухудшение гуманитарных условий в Хан-Юнисе. Это разочарование недавно обострилось и внутри Пентагона, утверждают инсайдеры.

Ранее газета The New York Times сообщала, что Израиль оказался крупным источником вооружений и боеприпасов для ХАМАС. По данным издания, бойцы палестинского движения крадут оружие с израильских военных баз и получают взрывчатку из неразорвавшихся снарядов, ракет и бомб.