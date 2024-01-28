В США назвали источник оружия для ХАМАС New York Times: Израиль оказался крупным источником вооружений для ХАМАС

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль оказался крупным источником вооружений и боеприпасов для группировки ХАМАС, сообщает газета The New York Times. Отмечается, что боевики крадут оружие с израильских военных баз и получают взрывчатку из неразорвавшихся снарядов, ракет и бомб.

Неразорвавшиеся снаряды являются основным источником взрывчатки для ХАМАС. Они вскрывают израильские бомбы и используют части для изготовления взрывчатки и ракет, — пояснил заместитель начальника отдела по обезвреживанию бомб израильской полиции Майкл Кардаш.

Как оказалось, в арсенале Израиля помимо современного оружия есть ракеты времен войны во Вьетнаме, давно списанные США и другими странами. Процент отказов некоторых из них может достигать 15%.

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс ранее заявил, что сектор Газа стал местом смерти и отчаяния. По его словам, в регионе надвигается катастрофа в области здравоохранения. Так, десятки тысяч людей уже убиты или серьезно ранены. Большую часть пострадавших и погибших при этом составляют женщины и дети.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что правительство Израиля отвергло предложение ХАМАС о прекращении огня в обмен на освобождение заложников. По данным СМИ, сделку между сторонами продвигают США, Египет и Катар, большая ее часть согласована.