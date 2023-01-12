NBC: помощники Байдена нашли вторую партию секретных документов

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Вторую партию секретных документов, связанных с президентом США Джо Байденом, обнаружили помощники главы государства. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По имеющимся даным, бумаги были найдены «в месте за пределами вашингтонского офиса, который Байден использовал после ухода из администрации Барака Обамы».

В Белом доме не ответили на запрос телеканала о комментарии. В Минюсте США также не стали комментировать происходящее.

10 января стало известно, что в помещениях аналитического центра имени Джо Байдена в Вашингтоне обнаружили секретные документы периода работы действующего главы американского государства вице-президентом страны в администрации Барака Обамы. Материалы обнаружили доверенные лица политика накануне промежуточных выборов в начале ноября. Отмечается, что секретные документы хранились в папке с другими бумагами, не имевшими грифа секретности.

По информации CNN, среди обнаруженных документов находились данные разведки об Украине, Иране и Великобритании. О находке был уведомлен национальный архив, после чего туда были отправлены документы.