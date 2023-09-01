NBC News: Белый дом начал подготовку к запуску импичмента Байдена

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Джо Байден

Белый дом начал активно готовиться к возможному запуску расследования в рамках процедуры импичмента президента США Джо Байдена со стороны Республиканской партии в палате представителей конгресса. Администрация намерена агрессивно ответить на действия политических оппонентов, передает телеканал NBC News.

Белый дом создал военную комнату из двух десятков юристов, советников по законодательству и нанятых коммуникаторов, чтобы лидировать в агрессивном ответе на вероятное республиканское расследование в рамках импичмента президента Джо Байдена, — сообщил телеканал.

Советники президента США планируют представить действия республиканцев как бездоказательный трюк, призванный создать хаос. В августе привлеченные советники начали исследовать позицию политических противников.

Ранее политолог Владимир Васильев рассказал, что в отношении Джо Байдена могут начать самое крупное в истории страны политическое разбирательство, в ходе которого предъявленные ему обвинения не будут иметь аналогий. По его словам, нынешнему американскому лидеру вменяется участие в международных коррупционных схемах, что напоминает о ситуации 1974 года и об отставке тогдашнего президента Ричарда Никсона после знаменитого Уотергейтского скандала.