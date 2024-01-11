Названа дата первой в истории США казни с помощью азота Первая в истории США казнь с помощью азота запланирована на 25 января

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первая в истории США казнь с помощью азота запланирована на 25 января, сообщает РИА Новости на основании судебных документов. Казнить собираются мужчину, осужденного за убийство жены священника 35 лет назад.

Смерть женщины заказал ее муж в надежде получить страховку, чтобы расплатиться с долгами. Исполнитель по итогу оказался в тюрьме, причем год назад его уже пытались казнить с помощью смертельной инъекции, но тогда процедура не увенчалась успехом. Теперь решено провести вторую попытку, во время которой его заставят дышать жидким азотом. Такие казни разрешены в 3 американских штатах — Алабаме, Оклахоме и Миссисипи.

Ранее Генеральная прокуратура Алабамы обратилась к Верховному суду штата с просьбой назначить дату казни для осужденного за убийство с помощью азота. Штат разрешил этот метод в 2018 году на фоне нехватки препаратов, используемых для проведения смертельных инъекций, однако еще ни разу не использовал.

При этом хирург, преподаватель медфакультета Госуниверситета просвещения Александр Гоев заявил, что казнь чистым азотом, обсуждаемая в США, гуманнее смертельной инъекции. Врач объяснил, что приговоренный практически ничего не почувствует — «просто заснет», никакого удушья, галлюцинаций, дискомфорта, боли не будет.