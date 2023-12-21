Тейлор Свифт названа «молодежным» помощником Байдена на выборах Политолог Джексон: Тейлор Свифт может помочь Байдену получить поддержку молодежи

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певица Тейлор Свифт

Важную роль в переизбрании Джо Байдена на пост президента США в 2024 году может сыграть певица Тейлор Свифт, заявил в беседе с Lenta.ru профессор политологии Государственного университета Боулинг-Грин Дэвид Джексон. По его мнению, популярная исполнительница в состоянии настроить молодежь в пользу нынешнего главы государства.

Если она будет проводить кампанию за президента Байдена, она может помочь ему, в частности, с более молодыми избирателями, а именно с этой группой, как показали некоторые опросы, ему нужна помощь, — считает политолог.

Он подчеркнул, что популярность Свифт может позволить ей успешно оказывать поддержку другим публичным людям, так как для своих слушателей она является лицом, заслуживающим доверия. По словам эксперта, поддержка знаменитостями тех или иных политических деятелей и партий может влиять на результаты выборов и на общественное мнение в США по этим вопросам.

Ранее американский журнал Time назвал Тейлор Свифт человеком года. По версии издания, певица обошла по популярности президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и куклу Барби. Также в шорт-листе журнала находился король Великобритании Карл III.