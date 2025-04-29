«Настоящий подарок Си Цзиньпину»: в США дали оценку пошлинам Трампа WSJ: пошлины Трампа стали подарком для Китая, подорвав авторитет США

Фото: Chris Kleponis — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Дональд Трамп

Американские пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, стали «настоящим подарком» для председателя Китайской народной республики Си Цзиньпина, сообщила газета Wall Street Journal. По мнению издания, такие меры ослабили мировой уровень доверия к Соединенным Штатам как к экономическому лидеру, позволив Китаю представить себя более надежным и привлекательным рынком для союзников Америки.

США напрасно уступают глобальное экономическое лидерство. Китай уже пользуется этим, привлекая союзников США как более благонадежный гигантский рынок… Пошлины Трампа против союзников являются настоящим подарком Си Цзиньпину, — пишет газета.

В статье подчеркивается, что тарифная политика Трампа ударила не только по соперникам, но и по партнерам, что негативно сказалось на международном имидже США. По мнению редакции, вызванный «тарифный шок» может осложнить возможный второй президентский срок Трампа, поскольку его нынешние решения в области торговли и внешней политики уже приводят к неблагоприятным последствиям. Авторы предупреждают, что если президент США не прислушается к этим предостережениям, его политика может привести к неудаче на международной арене и внутри страны.

Ранее стало известно, что рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа достиг самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом. Согласно серии опросов службы Ipsos для Reuters, только 42% американцев поддерживают нынешнюю политику республиканца, тогда как 53% выражают недовольство его действиями.