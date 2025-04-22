Рейтинг Трампа упал до рекордной отметки Ipsos: рейтинг одобрения Трампа упал до рекордно низкого значения в 42%

Фото: Win McNamee — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Дональд Трамп

Рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа достиг самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом. Согласно серии опросов службы Ipsos для Reuters, на сегодняшний день только 42% американцев поддерживают нынешнюю политику республиканца, тогда как 53% выражают недовольство его действиями.

Снижение одобрения, по мнению аналитиков, может быть связано, в том числе, с недавними решениями администрации Трампа в отношении университетов, которые были объявлены слишком либеральными. В частности, в апреле Министерство образования США заморозило гранты Гарвардскому университету на $2,2 миллиарда и долгосрочные контракты на $60 миллионов.

Помимо этого, большинство опрошенных — 59% — считают, что США теряют влияние на мировой арене. Также три четверти участников опроса выступают против выдвижения Дональда Трампа на третий президентский срок в 2028 году. В опросе, проведенном с 16 по 21 апреля, приняли участие свыше 4,3 тысячи американцев.

Ранее Трамп заявил, что Гарвардский университет «сбился с пути» и не заслуживает федерального финансирования. По его мнению, вуз нанимает радикально настроенных преподавателей, которые учат студентов неудачам. В своей публикации глава Белого дома отказался назвать Гарвард достойным учебным заведением. Он считает, что университет не должен входить в списки лучших в мире, поскольку потерял свою репутацию.