NASA удалось заснять загадочный объект над Луной

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NASA удалось сделать снимки загадочного объекта, который несколько раз проследовал над Луной перед камерой аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), пишет LIFE.ru. Как выяснили ученые, это первый южнокорейский лунный зонд Korea Pathfinder Lunar Orbiter, который чаще называют Danuri. Объект запечатлен в пяти километрах от LRO.

Как уточняет издание, фотография сделана с минимальной экспозицией, но изображение все равно получилось сильно вытянутым. Это связано со скоростью, на которой зонд NASA и южнокорейский аппарат двигались относительно друг друга. По словам специалистов, Danuri находится в окололунном пространстве с декабря 2023 года.

Опознать объект удалось благодаря тому, что NASA вело целенаправленную «фотоохоту» на зонд. Специалисты выжидали подходящего момента, чтобы сделать снимок, и специально развернули камеру своего зонда в сторону южнокорейского спутника.

Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович ранее заявил, что астронавты NASA с наибольшей степенью вероятности не высадятся на Луне в 2026 году. По его словам, в конце 2025 года США проведут второй полет сверхтяжелой ракеты на Луну, однако в его рамках космический аппарат с экипажем на борту лишь облетит спутник Земли.