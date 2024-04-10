В РАН оценили шансы высадки астронавтов США на Луне в 2026 году Глава ИКИ РАН Петрукович: маловероятно, что США высадятся на Луну в 2026 году

Фото: NASA

Астронавты NASA, с наибольшей степенью вероятности, не высадятся на Луне в 2026 году, заявил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович. По его словам, в конце 2025 года США проведут второй полет сверхтяжелой ракеты на Луну, однако в его рамках космический аппарат с экипажем на борту лишь облетит спутник Земли. В 2026 году миссия с высадкой планируется лишь номинально, передает его слова корреспондент NEWS.ru.

Третий полет — это так называемая миссия «Артемида 3» — номинально планируется в 2026 году, номинально с посадкой. Значит не ранее 2026 года, скорее позже. Кроме того, надо еще подготовить и испытать посадочный аппарат, который пока публике не предъявлен. Без всякого сарказма, это большая и сложная работа, — заявил он.

Петрукович напомнил, что правительство США выделяло большие средства в рамках программы «Аполлон». По его словам, такие бюджеты «не снились» ни одному космическому агентству. Сейчас же финансирование космической программы сокращено. При этом, отмечает Петрукович, это наблюдается как у NASA, так и у Роскосмоса.

Сейчас все это делается в весьма ограниченном режиме в смысле денег. И у нас и у американцев. Поэтому здесь не надо думать, что чертик из табакерки выскочит, NASA достанет посадочную ракету и полетит. Это все займет время, слезы и большие усилия. Поэтому надо просто пожелать всем участвующим в этой гонке успеха, несмотря ни на что, — подытожил он.

Начальник Космического командования армии США Стивен Уайтинг ранее заявил, что в Вашингтоне хотели бы иметь деконфликтные каналы связи с Москвой для координации по вопросам космоса. По его мнению, США и России необходимо укреплять доверие, чтобы избежать конфликтов в космическом пространстве.