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31 июля 2025 в 17:25

Найдена истинная причина обещаний Трампа ввести пошлины против партнеров РФ

Энергетик Юшков: Трамп хочет повлиять на Индию пошлинами против партнеров РФ

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Белого дома Дональд Трамп хочет повлиять на Индию в рамках переговоров по торговой сделке посредством введения пошлин против партнеров России, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, при сокращении Россией объемов добычи нефти наступит глобальная рецессия, чего президент США хотел избежать.

Если мы не найдем, куда продать эти объемы [нефти], нам придется сократить добычу, и это будет глобальный дефицит для Индии. Конечно, это будет удар и по США, потому что они страна-импортер. И страны Евросоюза — импортеры, и Китай — импортер. Получается, что при таких ценах начнется глобальная рецессия, а именно против этого всегда выступал Трамп. Поэтому я бы рассматривал эти заявления как попытку улучшить свои переговорные позиции в рамках диалога с Индией по торговой сделке. И он Нью-Дели активно запугивает штрафами и дополнительными импортными пошлинами за покупку российской нефти, — сказал Юшков.

По его словам, США хотели бы, чтобы Россия не продавала нефть: они бы запретили ее покупать, а не вводили пошлины. Энергетик выразил мнение, что глава Белого дома пытается влиять не на Россию, а на ее партнеров.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что БРИКС не ориентирует свою работу против других государств. Таким образом он ответил на вопрос, планирует ли международное объединение реагировать на угрозы со стороны Трампа.

Дональд Трамп
Россия
нефть
Индия
Виктория Молчанова
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