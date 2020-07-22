«Пожёстче надо стоять за своих»: Бутина о нападении на журналистов РФ в США

https://static.news.ru/photo/2c5d8db0-cc11-11ea-9e10-fa163e074e61_660.jpg Мария Бутина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Американские полицейские напали на российских журналистов Первого канала в Портленде. Последние снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. Правозащитница Мария Бутина прокомментировала данную ситуацию.

А теперь представим, если бы на американских журналистов не то что напали российские силовики, а просто наши полицейские бы попросили в сторону отойти с мероприятия? — спросила она в своём аккаунте в Telegram.

Бутина также подчеркнула, что в этом случае «на первых полосах всех газет мира было бы про „кровавый режим“, красные звёзды и через пару дней — санкции!».

Может, и нам как-то пожёстче надо стоять за своих, а? — добавила она.

NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов разбили камеру оператора Вячеслава Архипова, а также избили его. Его напарница снимала данную сцену на видео. Однако другой страж порядка набросился на неё сзади и отобрал телефон.

У журналистов были бейджи с надписью «Пресса». По словам заместителя генерального директора Дирекции информационных программ Кирилла Клейменова, обошлось без серьёзных травм.

Протесты в Портленде длятся уже более месяца. Она начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Последний скончался во время задержания полицейскими

Трамп назвал ситуацию с криминалом в Чикаго хуже, чем в Афганистане. По его словам, в этом виновны власти города от Демократической партии. Чикаго так же, как ряд других городов США, охватили массовые протесты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер в больнице после задержания полицейскими.