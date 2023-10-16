На Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,4

Фото: Sabirin Manurung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

У берегов штата Аляска в США произошло землетрясение магнитудой 6,4, сообщила Геологическая служба США (USGS). Эпицентр подземных колебаний находился в 65 километрах к северо-западу от города Адак. Очаг залегал на глубине 187,4 километра.

Подземные толчки были зарегистрированы в 11:35 по местному времени (14:35 мск). Информации о жертвах не поступало.

Ранее землетрясение той же силы произошло на северо-западе Афганистана. Эпицентр находился в 34 километрах от города Герат. Позднее в 28 километрах к северо-западу от Герата произошло еще одно землетрясение. Позже стало известно, что в результате стихийного бедствия погибли два человека, еще 125 пострадали. Пострадавших доставили в больницу Герата. Нанесен большой материальный ущерб.

До этого также в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,2. Его эпицентр находился в 42 км к северо-западу от Герата. На территории провинции разрушено несколько деревень, по меньшей мере 2445 человек погибли, 2440 жителей получили ранения, разрушены 1983 здания.

Накануне сообщалось о подземных толчках в городе Дюздже на северо-западе Турции. Магнитуда колебаний составила 3,9 балла. Подземные толчки зафиксированы в районе Гелйака. Эпицентр находился на глубине 5,39 км. О пострадавших и возможных повреждениях зданий не сообщается.