Морпех США защитил Путина Офицер морской пехоты США Риттер: в кризисе виноват не Путин, а Байден

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что в кризисе виноват не президент России Владимир Путин, а американский лидер Джо Байден. Соединенные Штаты ведут себя как избалованная сверхдержава, добавил он в эфире YouTube-канала.

Мы [США] требуем, чтобы мир действовал на наших условиях, в соответствии с нашими правилами. Это значит, что мир должен плясать под нашу и только нашу дудку, — подчеркнул Риттер.

Однако, как заметил отставной офицер, мир населяют не только американцы, у других людей есть суверенные интересы и права. Несмотря на это, Вашингтон пытается навязать свою волю не только России и Украине, но и Европе в целом.

Риттер напомнил, что Джо Байден пытался возложить вину за происходящее на Владимира Путина.

Это не так. Виноват Джо Байден, — заключил морпех.

Ранее стало известно, что годовой показатель инфляции в США стал рекордным с 1981 года. Потребительские цены в Соединенных Штатах выросли в июне на 9,1% после роста на 8,6% месяцем ранее, тем самым за месяц они прибавили 1,3%. Обозреватели немецкого делового журнала WirtschaftsWoche заявили, что экономике США не избежать рецессии.