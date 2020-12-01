Минюст проверил жалобы Трампа о нарушениях на выборах

https://static.news.ru/photo/194513d4-341b-11eb-ba48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Can Merey/dpa/Global Look Press

Минюст США провёл проверку по жалобам действующего президента Дональда Трампа и не нашёл того масштаба фальсификаций, о которых говорил глава государства. Жалобы проверяли сотрудники ФБР и федеральные прокуроры.

Об итогах проверки сообщил глава министерства Уильям Барр.

На сегодняшний день мы не увидели фальсификаций такого масштаба, которые привели бы к другому исходу выборов, — приводит слова министра AP, подтверждая, что нарушений, которые могли бы поставить под сомнение победу Байдена, нет.

Барр опроверг утверждение Трампа, что машины для голосования якобы были запрограммированы и впоследствии исказили результаты выборов. По словам главы ведомства, большинство жалоб «привязаны к конкретному набору обстоятельств» и не являются системными.

Трамп не признал победу демократа Джо Байдена и своё поражение на выборах президента. Его команда подала несколько исков о махинациях с бюллетенями, в частности, незаконным администрация Трампа считает голосование по почте.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Кейли Макинани, советник штаба действующего президента США Дональда Трампа, заявила, что им позволили опросить свидетелей в штате Невада о нарушениях на президентских выборах. По словам Макинани, разговаривать с людьми представители Трампа планируют 2 и 3 декабря.