Министр обороны США Остин выписан и продолжит работу из дома

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Ллойд Остин

Министр обороны США Ллойд Остин, у которого ранее диагностировали рак простаты, выписан из больницы, сообщили в Пентагоне. Пока он будет работать из дома.

Госсекретарь продолжает выздоравливать и, по совету врачей, какое-то время выздоровеет и будет выполнять свои обязанности удаленно, прежде чем вернуться в Пентагон на полную занятость. Он имеет полный доступ к необходимым возможностям и безопасной связи, — сообщили в Пентагоне.

Остин, который был госпитализирован с 1 января. Министр провел некоторое время в отделении интенсивной терапии, прежде чем его перевели в частное отделение больницы для продолжения выздоровления. Его врачи в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида заявили, что рак обнаружен на ранней стадии, и прогноз по выздоровлению отличный.

Удалили простату у главы Пентагона 22 декабря, и спустя неделю у него начались осложнения. У Остина диагностировали инфекцию мочевыводящих путей и скопление жидкости в тонком кишечнике, что потребовало введения трубки через нос для дренирования желудка, уточняет CBS.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что сохраняет доверие к американскому министру обороны Ллойду Остину, несмотря на то, что он был несвоевременно проинформирован о госпитализации главы Пентагона. Американский лидер высказывался по этому поводу, отвечая на вопросы журналистов перед встречей с представителями малого бизнеса в кафе города Аллентаун в штате Пенсильвания.