Минэнерго США признало неэффективность экспорта СПГ

https://static.news.ru/photo/d729eeda-c1e6-11ea-a6a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Puchner/dpa/Global Look Press

Падение спроса и цен на газ в Европе и Азии делают экономику поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Соединённых Штатов неэффективной. Покупатели отказались от 110 летних поставок газа. Об этом говорится в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления информации Минэнерго США (EIA).

Мягкая зима и ограничительные меры, связанные с COVID-19, привели к снижению мирового спроса на природный газ и увеличению его запасов в Европе и Азии, что сократило потребности в импорте СПГ, — говорится в прогнозе.

Отмечается, что низкие спотовые цены на СПГ и природный газ снизили жизнеспособность его экспорта из США.

По информации EIA, летом 2020 года за июнь и июль были отменены более 70 экспортных поставок СПГ, за август — более 40. В январе 2020 года из США были направлены 74 поставки.

Согласно оценкам Минэнерго, из-за отмен объём экспорта в июне в среднем составлял 3,6 миллиарда кубических футов в сутки, в июле и августе — в среднем 2,2 миллиарда. Таким образом, экспортный потенциал СПГ используется на 25%.

Однако EIA ожидает, что экспорт начнёт расти в сентябре и составит в среднем 7,1 миллиарда кубических футов в сутки.

Как ранее писал NEWS.ru, в США обанкротилась нефтегазовая компания Chesapeake Energy — пионер добычи сланцевой нефти и одна из крупнейших в своей сфере. Это не первое громкое банкротство и наверняка не последнее. Аналитики прогнозируют, что при нынешних ценах на энергоносители около трети всей сланцевой добычи в США нерентабельно. Особенно тяжёлые потери несёт газовая сфера: на фоне падения цен на топливо и перенасыщения рынков Европа массово отказывается от поставок американского сжиженного газа по уже заключённым контрактам.