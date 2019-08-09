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Руководство тюрьмы в Манхэттене в Нью-Йорке установило почти на неделю особое наблюдение за финансистом Джеффри Эпштейном, покончившим жизнь самоубийством.

Как пишет газета The New York Times , особый режим наблюдения был введён после попытки самоубийства миллиардера 23 июля. Эпштейна ежедневно осматривал психиатр.

Однако 29 июля этот режим был отменён, а финансиста поместили в особое помещение тюрьмы с более строгим режимом охраны. Отмечается, что меры были введены для предотвращения повторных попыток самоубийства.

Как ранее писал News.ru, миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме. Надзиратели его нашли мёртвым в тюремной камере в субботу, 10 августа.

Миллиардера обвиняли в том, что он совратил десятки несовершеннолетних девушек, после чего расплачивался с ними сотнями долларов наличными. Некоторых из них он сделал вербовщицами, чтобы они приводили новых девушек. Отмечается, что возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. Свою вину Эпштейн так и признал.