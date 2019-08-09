Руководство тюрьмы в Манхэттене в Нью-Йорке установило почти на неделю особое наблюдение за финансистом Джеффри Эпштейном, покончившим жизнь самоубийством.

Как пишет газета The New York Times, особый режим наблюдения был введён после попытки самоубийства миллиардера 23 июля. Эпштейна ежедневно осматривал психиатр.

Однако 29 июля этот режим был отменён, а финансиста поместили в особое помещение тюрьмы с более строгим режимом охраны. Отмечается, что меры были введены для предотвращения повторных попыток самоубийства.

Как ранее писал News.ru, миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме. Надзиратели его нашли мёртвым в тюремной камере в субботу, 10 августа.

Миллиардера обвиняли в том, что он совратил десятки несовершеннолетних девушек, после чего расплачивался с ними сотнями долларов наличными. Некоторых из них он сделал вербовщицами, чтобы они приводили новых девушек. Отмечается, что возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. Свою вину Эпштейн так и признал.

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