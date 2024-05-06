Медсестра убила инсулином 104-летнюю пациентку и еще 16 человек В США к 760 годам приговорили убившую 17 пациентов медсестру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медсестра Хизер Прессди из США, которая в течение трех лет вводила смертельные дозы инсулина нескольким пациентам в попытке убить их, была приговорена к трем пожизненным срокам и 380–760 годам тюремного заключения, передает NDTV. Она несет ответственность за смерть как минимум 17 пациентов в пяти медицинских учреждениях в период с 2020 по 2023 год.

41-летняя медицинская сотрудница из Пенсильвании признала себя виновной по трем пунктам обвинения в убийстве и 19 пунктам обвинения в покушении на убийство. Зачастую жертвы медсестры не страдали диабетом. Совершить убийство она пыталась во время ночных смен, когда было мало коллег на смене. Большинство пациентов умерли вскоре после получения дозы или некоторое время спустя. Жертвам было от 43 до 104 лет.

Семьи жертв рассказали суду, что медсестра-убийца «пыталась сыграть в Бога» со своими больными и пожилыми пациентами, которые не были готовы умирать. В прошлом коллеги отмечали ее поведение, говоря, что она проявляет ненависть к своим пациентам и часто делает уничижительные комментарии в их адрес.

В текстовых сообщениях матери Прессди рассказывала о своем недовольстве пациентам, коллегам и даже людям, которых встречала в ресторанах. Она часто говорила о желании причинить им вред.

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