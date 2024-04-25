Маньяк убил москвичку и закопал ее тело после знакомства в приложении В Москве мужчина из приложения для знакомств убил женщину и закопал ее тело

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Опытный маньяк познакомился с жительницей Москвы в приложении, после чего убил женщину и закопал ее тело, сообщает Telegram-канал SHOT. Согласно его информации, преступление раскрыли только спустя полгода. При этом убитая была замужем, супруг разрешил ей отношения с будущим убийцей, поскольку сам он постоянно находился на работе.

Канал отметил, что в конце ноября ухажер пригласил москвичку на дачу в Новой Москве. Она согласилась и предупредила о поездке мужа, но домой уже не вернулась. Обеспокоенный супруг позвонил возлюбленному женщины, однако тот заявил, что она якобы уехала от него.

Пропавшую москвичку объявили в розыск, правоохранители обыскали дачу ее ухажера, но не нашли там никаких улик. Через полгода следователи вновь пришли к владельцу участка и задержали его. Он сознался, что задушил женщину, закопал ее тело и стер с поверхностей отпечатки ее пальцев. Оказалось, что в 2006 году мужчина убил трех человек, среди которых были женщина и ребенок, за что его посадили на 18 лет. Маньяка освободили весной прошлого года.

Ранее СМИ сообщали об убийстве супруги жителем Санкт-Петербурга на фоне развода. При этом сам мужчина выпал из окна. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.