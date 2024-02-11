Мать сожгла ребенка в духовке The Guardian: в Миссури мать перепутала кроватку с духовкой и сожгла ребенка

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В американском штате Миссури младенец умер после того, как мать Мэрайа Томас положила его вздремнуть в духовку, передает The Guardian. Женщине предъявили обвинение в создании угрозы благополучию ребенка.

В пятницу, 9 февраля, в полицию поступило сообщение о смерти младенца. Приехавшие на место спасатели обнаружили ребенка с явными ожогами, специалисты констатировали смерть. По словам свидетеля, мать «уложила ребенка вздремнуть и случайно поместила его в духовку вместо кроватки», в его заявлении не объясняется, почему была допущена такая ошибка.

Мы признаем ужасный характер этой трагедии, и наши сердца отягощены потерей этой драгоценной жизни. Мы верим, что система уголовного правосудия должным образом отреагирует на эти ужасные обстоятельства, — говорится в заявлении прокурора округа Джексона Джина Питерса Бейкера.

Ранее жительница поселка Оленевод в Приморье родила ребенка в домашних условиях, после чего избавилась от малыша. Женщина призналась, что «сожгла ребенка в печке». Прибывшие на место правоохранители не смогли установить местонахождение новорожденного. Подозреваемая объяснила, что роды были преждевременными, на пятом месяце беременности, поэтому она избавилась от плода.