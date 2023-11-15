Появились подробности о жительнице Приморья, которая сожгла ребенка в печке Сжегшая в печке новорожденного женщина ранее была лишена родительских прав

Фото: Прокуратура Приморского края

Жительница поселка Оленевод в Приморье, избавившаяся от младенца, которого родила в домашних условиях, злоупотребляет алкоголем, а также ранее была лишена родительских прав на двоих детей, сообщил источник РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Романова подтвердила агентству, что сейчас двое детей женщины находятся в одном из учреждений для детей-сирот Приморского края.

Женщина вела асоциальный образ жизни, злоупотребляет алкоголем. Лишена родительских прав на двоих детей 2008 и 2011 годов рождения, — отметил собеседник агентства из силовых структур.

В свою очередь сотрудники краевого Следственного управления Следственного комитета осмотрели место происшествия и не нашли следов, свидетельствующих о рождении ребенка. Подозреваемая на допросе объяснила, что роды были преждевременными, на пятом месяце беременности, поэтому она избавилась от плода.

О произошедшем в поселке стало известно 14 ноября. В прокуратуре региона сообщили, что тревогу забили соседи задержанной, они заметили, что ребенок пропал и обратились в полицию. Источник рассказал РИА Новости, что женщина сама призналась, что «сожгла ребенка в печке». Прибывшие на место правоохранители не смогли установить местонахождение новорожденного.