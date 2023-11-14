Жительница Приморья сожгла новорожденного ребенка в печке Прокуратура Приморья: местная жительница родила дома и избавилась от младенца

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Жительница Приморья родила ребенка дома без помощи медиков и избавилась от него, сообщает региональная прокуратура. В правоохранительные органы обратились соседи подозреваемой, они заметили, что новорожденный пропал.

Сегодня в полицию поступило сообщение жителей поселка Оленевод о том, что их односельчанка родила ребенка в домашних условиях, при этом новорожденный пропал, — говорится в сообщении.

Прокуратура взяла на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту случившегося в поселке. На место происшествия выехал прокурор Надеждинского района Алексей Малышев для координации работы правоохранителей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, женщина рассказала, что «сожгла ребенка в печке». В прокуратуре отметили, что после осмотра жилья местонахождение младенца не удалось установить. Женщина пояснила, что родила в домашних условиях, на учете в больнице не состояла, а от ребенка в дальнейшем избавилась.

Ранее жительница Омской области родила в лесу ребенка и бросила его лежать среди деревьев. После того как младенца нашли, была проведена генетическая экспертиза, с помощью которой удалось установить личность матери. СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего.